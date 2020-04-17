Россияне усомнились в нужности вывезенных из-за границы сограждан родине

Российские пользователи соцсетей отреагировали на прибытие на родину сограждан-путешественников, эвакуированных в Татарстан из Таиланда на фоне пандемии коронавируса. На посты в одном из сообществ во «ВКонтакте» обратило внимание издание «Вечерняя Казань».

Так, многие юзеры негативно прокомментировали возвращение путешественников на родину, посоветовали отправить их обратно и усомнились в их нужности. «Правильно сказали, зачем они здесь нужны, как уехали — пусть и там остаются», «Это предатели, родину покинули, а как задница произошла, так все домой бегут», «Браслеты им на ноги и под домашний арест! Санаторий им еще... Пусть сидят как все, дома и без денег», «Супер, считай, после отдыха еще и в санатории отдохнут», «Заправьте самолет. Раздайте всем прилетевшим дешевые путевки — и пускай летят обратно», «Как отдохнули? Надеюсь, что ваш отдых за границей во время эпидемии вируса действительно стоил того!» — писали они.

Однако нашлись и те, кто высказался по данному поводу иначе. «Ну прилетели и прилетели, теперь дома. (...) Люди начали превращаться в животных, готовых убивать других только за факт того, что они попали в эту ситуацию», «Многие тут просто завидуют, так как отдых за границей им не видать никогда», «С возвращением, ребят. Только отсидите там честно», «Привезли и изолировали, молодцы, (...) хватит уже наводить панику», «Надеюсь, все будут здоровы», — отмечали другие.

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Вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Бангкока приземлился в Казани в 23:15 по местному времени в четверг, 16 апреля. На борту лайнера находились 179 пассажиров. Данным бортом в Россию вернулись жители Татарстана, Башкирии, Пермского края, Оренбургской области и других регионов. Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, прибывшие россияне будут размещены на обязательный 14-дневный карантин в санатории «Ливадия» в черте Казани. Для них подготовлено 200 мест, а также будет организовано трехразовое питание и ежедневное медицинское наблюдение.

Согласно последним данным, всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 128 случаев заражения COVID-19, выздоровел 21 человек, лечение в стационарах и на дому проходят 107 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии.

Россия приняла решение с 23 марта временно ограничить авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. В результате тысячи российских туристов оказались заблокированными за границей. Для того чтобы вернуться на родину, им необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

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