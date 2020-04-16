Застрявшая на Бали из-за пандемии российская конькобежка пожаловалась на травлю

Российская конькобежка Елена Сохрякова рассказала о негативной реакции людей на то, что она вынужденно осталась на острове Бали в условиях пандемии коронавируса. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Пишут завистливые люди, которым нечем заняться. Я так считаю. И если обсуждают меня и мою внешность, то, видимо, я им симпатична», — заявила Сохрякова. Она отметила, что ей неприятно слушать гадости от людей, которые не в курсе ее истории.

Спортсменка посчитала, что не виновата в сложившейся ситуации, так как уехала на заслуженный отдых после сезона. «Уехала на свои заработанные деньги. И эвакуация платная, мне она встанет в 40 тысяч рублей. И я заплачу эти деньги сама из своего кармана», — подытожила она.

В середине марта Сохрякова вместе с партнершей по сборной Анной Черновой отправились в отпуск в Индонезию и не смогли вылететь назад из-за отмены рейсов, связанной с пандемией коронавируса. Позднее спортсменка говорила, что радуется вынужденно затянувшемуся отпуску.

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