Российская конькобежка обрадовалась отсутствию возможности покинуть Бали

Российская конькобежка Елена Сохрякова порадовалась вынужденно затянувшемуся отпуску в Индонезии. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

Россиянка выложила фотографию с одного из пляжей острова Бали и на комментарий с вопросом о дате возвращения на родину ответила, что не знает, когда сможет вылететь домой. «Но это даже радует» — добавила Сохрякова.

В начале месяца в Союзе конькобежцев России рассказали РИА Новости, что Сохрякова вместе с партнером по сборной Анной Черновой в середине марта отправились в отпуск в Индонезию и не смогли вылететь назад из-за отмены рейсов, связанной с пандемией коронавируса. По словам девушек, они подготовили необходимые документы и ждут эвакуации.

Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из страны иностранных граждан с 4 апреля. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

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