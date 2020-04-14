Погрузка эвакуированных россиян под контролем полиции попала на видео

Эвакуированных их Таиланда россиян усадили в автобусы и отправили на принудительный карантин под контролем полиции. Видео погрузки туристов публикует sib.fm.

По данным издания, рейс со 197 пассажирами прилетел в Новосибирск вечером 13 апреля. В аэропорту Толмачево людей встретили врачи, сотрудники Роспотребнадзора и усиленная рота патрульно-постовой службы (ППС).

Новосибирцев отправили на принудительный карантин на восьми автобусах в сопровождении кортежа полиции. Местных жителей развезли по домам, где они будут находиться на самоизоляции, иногородние проведут 14 дней в обсерваторах.

Ранее сообщалось, что застрявшие в Индии россияне начали подделывать документы ради возвращения домой. Жители Екатеринбурга пожаловались, что их отказались сажать в один самолет с москвичами из-за новых правил эвакуации, в то время как рейсы на Урал перенесли на неопределенное время.

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