Застрявшего в Таиланде российского студента приютили монахи

Застрявший в Таиланде российский студент поселился в буддистском храме в провинции Сураттхани. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает Bangkok Post.

По данным газеты, 25-летний Иван не смог улететь домой из-за отмены авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Оставшегося без денег и крыши над головой студента приютили местные монахи, они предоставили ему еду и ночлег.

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По словам исполняющего обязанности настоятеля храма, молодой человек проживает на территории храма с 26 марта. Он приехал в провинцию с острова Самуи, где находился в отпуске, рассказал о своей ситуации и получил разрешение остаться до открытия рейса на родину.

Монах отметил, что студент не сидит без дела: он помогает убирать помещения и готовит еду, которую храм раздает бедным на улице.

Ранее сообщалось, что застрявших в Таиланде россиян приютила местная порноактриса. Двое туристов месяц прожили в палатке в провинции Краби, а затем отправились в Бангкок, чтобы успеть на эвакуационный рейс. По дороге они переночевали у девушки, оказавшейся обладательницей канала на Pornhub.

По данным Росавиации, в период с 20 марта по 26 апреля из-за границы вернулись 172 тысячи россиян. Около 50 тысяч туристов, застрявших в разных странах из-за распространения коронавируса и сокращения авиаперевозок, все еще ожидают возвращения на родину.

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