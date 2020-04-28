Застрявшие в Таиланде россияне жили в палатке и ночевали у порноактрисы

Эвакуированные из Таиланда россияне месяц жили в палатке на пляже и провели ночь в квартире у приютившей их порноактрисы. О своих приключениях туристы рассказали «Ленте.ру».

Когда в мире началась пандемия коронавируса, хабаровский экстремал Алексей Пыхов со своей подругой Анжеликой из Владивостока путешествовали по странам Юго-Восточной Азии. В марте они прилетели в Таиланд и застряли с палаткой на пляже в провинции Краби.

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«Я много лет зимовал на пляже Тонсай в палатке под скалой, прыгал с парашютом, мне там нравилось. Но в этом году национальный парк, где мы базировались, закрыли на карантин. В один прекрасный день к нам пришли рейнджеры и попросили свернуть палатку. Выдвинули ультиматум: либо заселяетесь в бунгало, либо уходите с пляжа. Но снять номер мы уже не смогли, потому что запуганные владельцы гостиниц не пускали новых постояльцев», — рассказал Алексей.

После этого россияне три дня жили в закрытом бунгало, куда их привел знакомый таец, — там не было ни света, ни воды. Но затем пришла хозяйка бунгало и выгнала незваных гостей на улицу.

«Нам пришлось ночевать в джунглях, в 20 метрах над пляжем, между скал. Ставили палатку на ночь, чтобы нас никто не видел. Но местные все равно сдали наше местоположение рейнджерам, которые сразу пришли за нами, вывезли с полуострова на своей лодке и передали туристической полиции», — продолжил путешественник.

По его словам, полиция отнеслась к иностранцам благосклонно: продезинфицировала, накормила, дала воды, а затем отправила на платное обследование на коронавирус. Когда стало известно, что оба иностранца здоровы, их поселили в гостиницу в провинции Краби.

Прожив там пару дней, туристы решили сэкономить и воспользоваться каучсерфингом, который, как выяснилось, работал даже в период пандемии. Россиян бесплатно приютила девушка, оказавшаяся порноактрисой с собственным каналом на PornHub.

«В квартире было много разной видеоаппаратуры — возможно, она чем-то занимается c гостями. Но мы были парой, поэтому нам ничего такого не предлагали. Мы просто переночевали и поехали в Бангкок, откуда у нас был эвакуационный рейс в Россию», — рассказал Алексей.

По его словам, с возвращением на родину чуть было не возникла проблема: в чатах для застрявших россиян сообщалось, что вылететь могут только жители Приморского края. Потому туристу пришлось схитрить и указать, что он, хоть и имеет хабаровскую прописку, живет во Владивостоке. Обоих путешественников взяли на борт, а по прибытии отправили на карантин в детском лагере за городом.

Условия в обсерваторе Алексей назвал хорошими и добавил, что людей кормят обычной русской едой, от которой они отвыкли во время путешествия. В Таиланде застрявшие туристы в основном питались лапшой и фруктами.

По данным Росавиации, в период с 20 марта по 26 апреля из-за границы вернулись 172 тысячи россиян. Около 50 тысяч туристов, застрявших в разных странах из-за распространения коронавируса и сокращения авиаперевозок, ожидают возвращения на родину.

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