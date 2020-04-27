Названо число вернувшихся из-за границы россиян

Росавиация назвала число вернувшихся из-за границы россиян с 20 марта по 26 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, более чем за месяц на родину вернулись 172 199 россиян. За прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, выполнен 21 вывозной рейс, домой вернулись 2875 соотечественников. Сегодня, 27 апреля, российские авиакомпании выполнили пять рейсов, в Россию прилетели 622 человека.

В связи с пандемией коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Чтобы вернуться на родину, российским гражданам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

Согласно последним данным, в России выявлено 87 147 случаев заражения в 85 регионах. За минувшие сутки было зафиксировано 6198 случаев инфицирования.

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