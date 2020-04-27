Застрявшие в Турции из-за коронавируса россияне попытались устроить бунт

Российские туристы, застрявшие в Турции из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений, попытались устроить бунт. Об этом пишет CNN Türk.

По информации издания, группа россиян в составе десяти человек намеревалась организовать протест около здания российского консульства в Анталье, однако их планам помешала местная полиция. Сотрудники правоохранительных органов выбрали двух представителей группы и дали им возможность встретиться с властями.

«Нас здесь около 400 человек. Мы хотим вернуться в нашу страну, но люди в консульстве не помогают нам», — рассказала одна из участниц акции Марина Пропенко, подчеркнув, что гражданам так и не удалось получить четкую информацию о том, что им делать дальше. Также известно, что многие путешественники прибыли на курорт примерно месяц назад, и на данный момент у них закончились средства к существованию.

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20 апреля сообщалось, что в Таиланде полиция обнаружила пару россиян, поселившихся в пещере в курортной провинции Краби. Туристы рассказали, что прилетели в страну два месяца назад и не успели вернуться домой из-за прекращения авиасообщения.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Для того чтобы вернуться на родину, российским гражданам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

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