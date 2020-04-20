Ограбленные и изгнанные из отеля россияне поселились в тайской пещере

В Таиланде полиция обнаружила пару россиян, поселившихся в пещере в курортной провинции Краби. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает Chiang Rai Times.

Туристы рассказали, что прилетели в страну два месяца назад и не успели вернуться домой из-за прекращения авиасообщения. В марте их ограбили неизвестные, похитив дрон, видеокамеру и личные вещи, а в апреле пару выгнали из закрывающегося тайского отеля.

Россиянам было не к кому обратиться за помощью в чужой стране, поэтому они решили проблему самостоятельно: разбили палатку в пещере в заливе Тонсаи и стали там жить.

Обнаружившие туристов полицейские отправили их в частную больницу для проверки здоровья. Там россияне сделали тесты на коронавирус и получили отрицательный результат. После этого паре предоставили номер в одном из четырех отелей в Краби, отведенных для оставшихся в провинции иностранцев.

Ранее сообщалось, что застрявшие в Таиланде россияне поселились в местном заброшенном храме. Путешественники ночевали в ветхом здании в палатке и питались лапшой быстрого приготовления.

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