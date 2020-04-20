Застрявшие в Индии россияне остались без денег и отправились на священный холм

Российские туристы, застрявшие в Индии во время пандемии коронавируса, остались без средств к существованию и захотели поселиться в одном из паломнических мест. Об этом пишет The Times of India.

28-летний Виктор Максутов и его 29-летняя жена Татьяна Симонаева, отправившиеся в духовный тур, оказались в стране на момент введения карантинных мер. Потратив все деньги, россияне приняли решение разместиться на священном холме Аруначала в городе Тируваннамалай, доступ к которому был ограничен.

Однако местные жители заметили поднимающихся на вершину путешественников и сообщили о них в полицию. В результате супругов вывели со временно закрытой территории. Отмечается, что местные власти предоставили им место жительства и пообещали снабдить продуктами питания.

6 апреля сообщалось, что россияне, застрявшие в Таиланде после ограничения пассажирских авиаперевозок, введенных на фоне вспышки коронавируса, укрылись в местном заброшенном храме. Путешественники ночевали в ветхом здании в палатке и питались лапшой быстрого приготовления.

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