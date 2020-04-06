Застрявшим в японском аэропорту россиянам пришлось ночевать на скамейках

Пара российских туристов, застрявших в японском аэропорту после ограничения пассажирских авиаперевозок, рассказала об условиях жизни в авиагавани. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам россиянина Дениса Батурина, 3 апреля они с женой вылетели из американского Далласа в Токио, где должны были сделать пересадку до Владивостока, однако рейс в Россию отменили. В результате путешественники уже двое суток провели в транзитной зоне, где им пришлось жить из-за объявленного карантина.

«Единственный отель в этой транзитной зоне тоже закрыт на карантин. Практически все закрыто. Ночуем на скамейках. Душа тоже нет — он только в бизнес-лаунже за отдельную плату», — поделился собеседник издания. Он также сообщил, что с ними связались представители посольства России в Японии, разъяснили ситуацию, принесли пледы, средства личной гигиены, продукты — сэндвичи, лапшу, печенье, булочки, — а также посоветовали заполнить анкеты о желании вернуться домой.

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Ранее сообщалось, что российские туристы, застрявшие в Таиланде из-за ограничений, введенных на фоне вспышки коронавируса, укрылись в местном заброшенном храме. У путешественников не осталось средств к существованию, в результате чего они были вынуждены поселиться в пустующем храме возле крематория.

Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан с 4 апреля. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности, из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

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