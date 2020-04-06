Застрявшие за границей россияне рассказали о своих главных тратах

Российские туристы, которые застряли за границей из-за ситуации с распространением коронавируса, рассказали, что тратят свои деньги в основном на жилье, питание и интернет. Такую информацию опубликовал портал для путешественников TourDom.

Так, по словам одной из собеседниц сервиса, которая находится в Саудовской Аравии, туристам постоянно нужно находиться на связи с посольством и другими людьми, чтобы мониторить происходящее. «На днях я купила 300 Гб интернета за 500 саудовских риалов (чуть больше десяти тысяч рублей), они действительны три месяца, но я боюсь, что с нынешним расходом этого не хватит и на месяц», — поделилась она.

Другой путешественник, застрявший в той же стране, рассказал, что цены на еду, которые и без того были высокими, поднялись в два раза. «Вчера за 20 риалов (около 400 рублей) мы покупали 30 яиц, сегодня же за ту цену можно купить лишь 15», — уточнил он.

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Те же, кто после прекращения авиасообщения оказался в Непале, посетовали на дорогостоящие отели. Кроме того, многие из них пожаловались на проблемы со снятием денег в банкоматах.

Как сообщил 4 апреля «Коммерсантъ», всего в разных странах остается более 30 тысяч россиян. Именно столько граждан зарегистрировались через дипломатические представительства как желающие вернуться на родину. По оценке российского МИД, больше всего людей в Таиланде, оттуда хотят выбраться около 19 тысяч человек.

С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан. Для того, чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.

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