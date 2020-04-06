Застрявшие в Таиланде россияне укрылись в заброшенном храме возле крематория

Российские туристы, застрявшие в Таиланде после ограничения пассажирских авиаперевозок, введенных на фоне вспышки коронавируса, укрылись в местном заброшенном храме. Об этом пишет Bangkok Post.

По информации издания, трое россиян должны были вернуться из Пхукета на территорию страны 25 марта, однако их рейс был отменен. У 31-летнего Алексея Галиева, 29-летнего Николая Шарова и 24-летней Софии Шаровой не осталось средств к существованию, в результате чего они были вынуждены поселиться в пустующем храме возле крематория.

Отмечается, что путешественники ночуют в ветхом здании в палатке и питаются лапшой быстрого приготовления, разместившись на бетонных плитах. Известно, что местные власти обеспечили их медицинскими масками и противомоскитными сетками, а также планируют связаться с российским посольством и доложить о бедственном положении граждан.

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4 апреля было определено число застрявших за границей россиян из-за приостановки Россией международных рейсов для эвакуации граждан. Всего в разных странах остается более 30 тысяч россиян, именно столько граждан зарегистрировались через дипломатические представительства как желающие вернуться на родину.

Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа и вывоза из России иностранных граждан с 4 апреля. Для того чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. Туристам, оставшимся за границей, окажут социальную помощь: на эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

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