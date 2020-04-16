Застрявший за границей из-за коронавируса россиянин начал побираться на улицах

Российский турист, застрявший за границей из-за распространения коронавируса, стал бродяжничать и побираться на улицах. Его снимок опубликовали в New Star Times.
Как стало известно изданию, 42-летний москвич Максим Лапин отдыхал в Малайзии и не смог вернуться домой из-за приказа об ограничении передвижения в стране (Movement Control Order). Он должен был лететь в Москву 18 марта, однако его рейс отменили.
15 апреля прохожие полицейские сфотографировали его возле супермаркета в маске и с картонкой, на которой написано «Я не могу попасть домой и у меня нет денег. Мне нужна еда». Для распространения информации они опубликовали снимок в социальных сетях, а также отвели Лапина в больницу для сдачи теста на коронавирус и сообщили об инциденте в посольство России.
«Мы отправим его в российское посольство в Куала-Лумпуре, чтобы он смог добраться домой», — рассказал помощник комиссара районной полиции Мохд Юсри Отман (Mohd Yusri Othman).
В апреле стало известно о других российских туристах, застрявших в Таиланде после ограничения пассажирских авиаперевозок из-за вспышки коронавируса, которые укрылись в местном заброшенном храме. Трое россиян должны были вернуться из Пхукета на территорию страны 25 марта, однако их рейс был отменен. В результате они были вынуждены поселиться в пустующем храме возле крематория.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения