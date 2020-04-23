Турецкие отели захотели отменить систему «все включено» из-за коронавируса

Турецкие отельеры задумались идеей отменить либо трансформировать систему «все включено». Об этом пишут «Известия».

Президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкайя рассказал, что питание гостей по принципу шведского стола подразумевает открытую выкладку блюд и пользование общими столовыми приборами. Это, по его словам, недопустимо в условиях пандемии.

Баглыкайя отметил, что выходом из положения может стать предоставление питания по меню. Дополнительными аргументами в пользу такой инициативы он назвал то, что отказ от шведского стола позволит контролирование социальной дистанции, а также сокращение количества пищевых отходов и экономию средств.

Опрошенные изданием эксперты усомнились в реализации такого плана. Так, руководитель одной из сети турагентств отметил, что «Анталья и all Inclusive — едва ли не синонимы. Отказ от этой системы — серьезный риск не заполнить гостиницу даже в хороший год».

20 апреля сообщалось, что в Турции анонсировали изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса. В частности, планируется внедрение сертификации отелей на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены. Предполагается, что объекты размещения будут обязаны гарантировать социальное дистанцирование, а также регулярно проводить проверку здоровья всего персонала.

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