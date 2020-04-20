В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за коронавируса

В Турции анонсированы изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

В частности, планируется внедрение сертификации отелей на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены. Предполагается, что объекты размещения будут обязаны гарантировать социальное дистанцирование, а также регулярно проводить проверку здоровья всего персонала. При этом о «паспортах здоровья» для туристов речи не идет.

«Туристы будут избегать многолюдных мест, скученности, потому что есть страх, что этот вирус везде. Мы изменим работу отелей, чтобы преодолеть этот страх посредством сертификации. Это успокоит наших гостей», — считает председатель Ассоциации отельеров и операторов Средиземноморья Эркан Ягчи. По его словам, наличие «сертификатов здоровья» создаст у путешественников «ощущение защищенности».

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Предполагается, что проекту будет дан старт уже в мае текущего года, и он охватит все сферы туристического процесса — прием, размещение и досуг, — а значит, коснется также авиакомпаний, транспорта, музеев и ресторанов. Без сертификации обслуживание иностранцев будет недоступно.

18 апреля сообщалось, что туристический сезон в Турции может быть открыт уже в мае текущего года. Предполагается, что именно в этот период произойдет некий перелом в процессе распространения инфекции.

В конце марта Турция прекратила авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Согласно последним данным, в стране зафиксировано свыше 86 тысяч случаев заражения, умерли более двух тысяч человек.

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