Самолет с эвакуирующимися из-за границы россиянами сняли на видео изнутри

Видео: t.me/bazabazon

Самолет с российскими туристами, которых эвакуируют из Бангкока на Сахалин из-за пандемии коронавируса, сняли на видео изнутри. Запись опубликована изданием Baza.

На первых кадрах ролика видно, как россияне надевают белые защитные костюмы перед посадкой на борт. «Заставили надеть такие скафандры из-за паники сахалинских жителей, что мы такие все заразные летим. Люди, конечно, в шоке — в целлофане не хотят лететь», — произносит голос за кадром.

После этого автор видео показал салон лайнера, в котором путешественники сидят на своих местах в масках, перчатках и спецодежде. Кроме того, отмечается, что всех пассажиров перед вылетом обработали антисептиком, а также взяли у них анализы на коронавирус.

Материалы по теме «На улицах людей реально били палками» Десятки тысяч российских туристов застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают?

Как сообщили в Росавиации, из-за границы с 20 марта по 26 апреля на родину вернулись 172 тысячи россиян. За прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, выполнен 21 вывозной рейс, а на 27 апреля было запланировано еще пять рейсов.

По данным на 23 апреля, примерно 50 тысяч российских туристов, застрявших за границей из-за распространения коронавируса и сокращения авиаперевозок, ожидают возвращения на родину.

7 апреля Минтранс России опубликовал правила вывоза россиян из зарубежных стран. Так, на вывозные рейсы из-за границы могут претендовать только те туристы, которые выехали из страны после 1 января 2020 года. Если у желающего вернуться домой имеется билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс от 200 до 400 евро. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!