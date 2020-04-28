Европейские туристы массово собрались в Россию

Туристы из разных стран Европы массово собрались посетить Россию в ближайшие два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, передает «Интерфакс».

В опросе приняли участие приняли участие жители 27 европейских стран с высокими показателями выездного туризма, и треть из них призналась, что собирается побывать в России в 2020-2021 году. Две трети из этого количества никогда не были в стране, а остальные уже посещали ее. В основном, это были жители постсоветского пространства, самыми редкими гостями (22 процента) оказались туристы с юга и запада Европы.

Согласно данным исследования, реже всего поездку в Росси планируют жители Западной Европы, а чаще всего — жители ближайших постсоветских и восточноевропейских стран. Большую часть туристов составляют представители старшего поколения, однако 35 процентов заявивших о планах приехать оказались людьми в возрасте 18-34 лет.

Большая часть побывавших в России туристов осталась довольна поездкой. Но прозвучали и жалобы: 10 процентов европейцев столкнулись с языковым барьером, 15 процентов — с неприветливым отношением, 37 процентов раскритиковали неразвитую инфраструктуру и транспортную систему, а 14 процентов посчитали Россию небезопасной страной.

Главными причинами, по которым иностранцы не хотят в Россию, оказались высокие цены (20 процентов опрощенных), выбор в пользу других интересных направления (17 процентов), затраты на дорогу (15 процентов) и политическая ситуация (9 процентов).

Ранее сообщалось, что более трети российских путешественников призналась в тоске по поездкам за границу. Согласно данным опроса сервиса «Туту.ру», 25 процентов туристов признались, что с нетерпением ждут, когда снова смогут отправиться в другую страну, а восемь процентов вообще считают отсутствие путешествий настоящей трагедией.

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