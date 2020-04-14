Стало известно влияние коронавируса на получение шенгенской визы

Страны Шенгенской зоны могут ввести новые требования для получения визы, в том числе, предоставление отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщил РИА Новости европейский эксперт Гранит Садику.

По мнению Садику, меры будут введены, когда Шенгенская зона вернется к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Существует вероятность, что государства будут просить туристов сделать тест непосредственно перед поездкой, чтобы убедиться в том, что они здоровы и не представляют угрозы для окружающих.

Как отметил эксперт, несколько лет назад подобные требования применялись к гражданам стран, переживших эпидемии свиного гриппа, а также лихорадки Эбола.

В Еврокомиссии отметили, что страны Шенгена пока не приступали к обсуждению новых правил получения виз, поскольку о стабилизации мировой обстановки говорить рано. На прошлой неделе высший орган исполнительной власти Евросоюза рекомендовал государствам продлить ограничения на все необязательные поездки до середины мая.

Ранее сообщалось, что туристы смогут возобновить путешествия по миру, отмененные из-за пандемии коронавируса, только к началу сентября. По мнению экспертов, иностранные туристы в большом количестве вернутся в Россию не ранее начала 2021 года.

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