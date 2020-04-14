Турист сымитировал полет в бизнес-классе самолета в собственной ванной

Голландский турист сымитировал полет в бизнес-классе самолета, находясь в собственной ванной комнате. На видеозапись, размещенную в соцсетях, обратило внимание Daily Mail.

На кадрах видно, что мужчина якобы сидит в кресле воздушного судна с напитком в руках и смотрит в иллюминатор. Затем, когда камера отдаляется, становится понятно, что в действительности он сидит на полу у стиральной машины, за дверцей которой установлен планшет.

Как отмечает издание, ролик, набравший более шести миллионов просмотров, снял житель Роттердама Йерон Гортворст (Jeroen Grotworst), который никогда не путешествовал бизнес-классом. «Я потратил всего десять минут на то, чтобы оборудовать съемочную площадку необходимым реквизитом, и три дубля, чтобы снять это видео», — объяснил он.

23 марта сообщалось, что супруги из Австралии не смогли отправиться в круиз из-за коронавируса и сымитировали его у себя дома. Муж и жена из Мельбурна оборудовали свою гостиную так, будто они в отпуске, надели халаты, расположились в шезлонгах и включили на телевизоре заставку с изображением моря.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!