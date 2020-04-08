Названа дата возвращения иностранных туристов в Россию

Иностранные туристы вернутся в Россию не раньше 2021 года. Такое мнение выразила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

По словам Тюриной, пандемия коронавируса сорвала летний сезон 2020 года, поскольку ситуация ухудшилась в самый пик бронирований, который приходился на январь и февраль. Частичного возобновления спроса в лучшем случае можно ожидать к сентябрю.

В туркомпаниях считают, что после стабилизации обстановки иностранцы сначала предпочтут путешествия внутри своих государств и лишь со временем возобновят поездки в зарубежные страны. Кроме того, большинство европейцев предпочитают бронировать туры за семь-восемь месяцев до поездки, потому в этом году попасть в Россию они уже не успеют.

По этой причине некоторые туроператоры, специализировавшиеся на работе с иностранцами, планируют перейти на работу с россиянами и предлагать им туры по своей стране.

Согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году Россию посетили более пяти миллионов иностранных туристов. Большинство прилетели из Китая, Германии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Турция станет первой страной, открытой для туристов после пандемии коронавируса. В прошлом году ее посетили более семи тысяч россиян.

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