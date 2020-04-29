Иностранцам продлили запрет на въезд в Россию из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в страну до стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает «Интерфакс».

Ограничение на въезд иностранцев в Россию действовало до 30 апреля. Мишустин подписал распоряжение правительства о продлении принятых мер до тех пор, пока «борьба с инфекцией не завершится и эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится».

Однако для некоторых категорий иностранцев меры будут отменены. В частности, въезд в Россию откроется для специалистов по обслуживанию импортного оборудования.

Глава правительства отметил, что точной даты полного снятия ограничений, в том числе по пересечению российской границы, назвать пока нельзя.

Россия запретила въезд иностранцам и лицам без российского гражданства с 18 марта. Ограничения не распространяются на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России, а также на водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

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