Пандемию коронавируса сравнили с российскими терактами 90-х годов

Пандемия коронавируса внесет такие же изменения в авиационную безопасность, как теракты 1990-х годов. Об этом заявил руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак, передает Telegram-канал РИА Новости.

По словам аналитика, в 1990-е годы в российских аэропортах приняли новые меры безопасности в виде «бесконечных сканеров», теперь же там могут организовать экспресс-диагностику всех пассажиров на коронавирус.

Материалы по теме «Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе

Процедуру тестирования прилетевших из-за границы в российских аэропортах ввели с 26 марта по распоряжению премьер-министра страны Михаила Мишустина. С этого момента у туристов, вернувшихся из стран с зафиксированными случаями заражения, по прилете стали брать анализы на коронавирус.

У людей измеряют температуру, производят забор материала на выявление инфекции, а затем выдают постановление главного санитарного врача о 14-дневном нахождении на дому в режиме изоляции.

8 апреля стало известно, что аэропорт Грозного обязал всех пассажиров иметь справку об отсутствии коронавируса. Те, у кого нет документа о прохождении теста, не будут допущены на посадку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!