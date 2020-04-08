Аэропорт Грозного обязал пассажиров иметь справку об отсутствии коронавируса

Пассажиры, вылетающие из Москвы в столицу Чечни Грозный, должны иметь при себе справку об отсутствии у себя коронавируса. Об этом говорится в заявлении «Вайнахавиа».

Уточняется, что без документа о прохождении теста на инфекцию путешественник не будет допущен на посадку. Требование вступает в силу с 11 апреля. Также всем пассажирам необходимо быть в защитных масках.

Чечня стала первым регионом России, который полностью закрыл въезд и выезд из-за угрозы распространения коронавируса. Глава республики Рамзан Кадыров призвал жителей вернуться на родину до 5 апреля. Ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.

По последним данным, в Чечне 15 заболевших коронавирусом. Один человек погиб, выздоровевших пока нет.

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