Пассажиров московских аэропортов отдалят друг от друга из-за коронавируса

В московских аэропортах пассажиров отдалят друг от друга с помощью разметки в связи с распространением коронавируса. Такая информация появилась в официальной группе во «ВКонтакте» «СтопКоронавирус.РФ».

Так, согласно публикации, особая разметка для дистанцирования на один метр появится в Шереметьево, Домодедово и аэропорту Чкаловский. Отмечается, что такие меры приняты в связи с возвращением из-за рубежа большого количества наших соотечественников.

Кроме того, в аэропортах была ускорена процедура анкетирования граждан.

26 марта стало известно о том, что авиакомпания «Аэрофлот» закрыла 92 международных рейса из 94. Таким образом, к 26 марта, перевозчик закрыл почти все международные перелеты. Как отметил Демин, это примерно 1365 рейсов в неделю. «Полный запрет международных полетов, за исключением возвратных специальных рейсов, — это ожидаемая мера», — заключил он.

В этот же день правительство России поручило Росавиации приостановить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Кроме того, глава МИД Сергею Лаврову поручено направить в ряд ведомств списки россиян, планирующих вернуться на родину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!