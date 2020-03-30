Пассажиров московских аэропортов отдалят друг от друга из-за коронавируса

В московских аэропортах пассажиров отдалят друг от друга с помощью разметки в связи с распространением коронавируса. Такая информация появилась в официальной группе во «ВКонтакте» «СтопКоронавирус.РФ».
Так, согласно публикации, особая разметка для дистанцирования на один метр появится в Шереметьево, Домодедово и аэропорту Чкаловский. Отмечается, что такие меры приняты в связи с возвращением из-за рубежа большого количества наших соотечественников.
Кроме того, в аэропортах была ускорена процедура анкетирования граждан.
26 марта стало известно о том, что авиакомпания «Аэрофлот» закрыла 92 международных рейса из 94. Таким образом, к 26 марта, перевозчик закрыл почти все международные перелеты. Как отметил Демин, это примерно 1365 рейсов в неделю. «Полный запрет международных полетов, за исключением возвратных специальных рейсов, — это ожидаемая мера», — заключил он.
В этот же день правительство России поручило Росавиации приостановить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Кроме того, глава МИД Сергею Лаврову поручено направить в ряд ведомств списки россиян, планирующих вернуться на родину.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения