Лоукостер «Победа» приостановит все полеты с 1 апреля. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает РИА Новости.

Как отметили в авиакомпании, все полеты, в том числе и внутренние рейсы, будут прекращены до 31 мая. Мера принимается в связи с постановлением правительства Российской Федерации.

Гендиректор компании Андрей Калмыков отметил, что солидарен с решением правительства, и призвал граждан «по возможности оставаться дома». По его словам, во время приостановки операционной деятельности лоукостер «сосредоточится на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов».

Клиентам всех отмененных рейсов с датами вылета в указанный период пообещали вернуть средства на счет в личном кабинете. Пассажиры смогут потратить их на любые новые рейсы авиакомпании, которые возобновятся после снятия введенных ограничений на перелеты.

С 27 марта в России приостановлено регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами, кроме рейсов для вывоза россиян. Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла 92 международных рейса из 94.

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