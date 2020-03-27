Лоукостер «Победа» приостановит все полеты с 1 апреля. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает РИА Новости.
Как отметили в авиакомпании, все полеты, в том числе и внутренние рейсы, будут прекращены до 31 мая. Мера принимается в связи с постановлением правительства Российской Федерации.
Гендиректор компании Андрей Калмыков отметил, что солидарен с решением правительства, и призвал граждан «по возможности оставаться дома». По его словам, во время приостановки операционной деятельности лоукостер «сосредоточится на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов».
Клиентам всех отмененных рейсов с датами вылета в указанный период пообещали вернуть средства на счет в личном кабинете. Пассажиры смогут потратить их на любые новые рейсы авиакомпании, которые возобновятся после снятия введенных ограничений на перелеты.
С 27 марта в России приостановлено регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами, кроме рейсов для вывоза россиян. Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла 92 международных рейса из 94.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения