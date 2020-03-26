Вернувшихся на родину россиян будут тестировать на коронавирус

Россиян, вернувшихся в страну из-за границы, будут тестировать на коронавирус. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства России.

Досмотр прибывших на родину граждан начнется с 26 марта. Тестирование пройдут те граждане, которые прилетели из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом. Им измерят температуру, произведут забор материала на выявление инфекции и выдадут постановление главного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней с момента возвращения в Россию.

Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, будут направлены в больницы, к которым они прикреплены. Это необходимо для динамического наблюдения за ними.

Ранее сообщалось о запрете с 27 марта регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и другими странами. Исключение составят лишь рейсы для вывоза россиян из-за границы.

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