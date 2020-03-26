Вернувшихся на родину россиян будут тестировать на коронавирус

Россиян, вернувшихся в страну из-за границы, будут тестировать на коронавирус. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства России.
Досмотр прибывших на родину граждан начнется с 26 марта. Тестирование пройдут те граждане, которые прилетели из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом. Им измерят температуру, произведут забор материала на выявление инфекции и выдадут постановление главного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней с момента возвращения в Россию.
Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, будут направлены в больницы, к которым они прикреплены. Это необходимо для динамического наблюдения за ними.
Ранее сообщалось о запрете с 27 марта регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и другими странами. Исключение составят лишь рейсы для вывоза россиян из-за границы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения