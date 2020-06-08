В Минтрансе исключили возможность полетов за границу в ближайшее время

В Минтрансе исключили возможность туристических поездок за границу в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметили в ведомстве, сперва необходимо восстановить перевозки по стране и внутренний туризм. В Минтрансе считают, что некоторые ограничительные меры в аэропортах и самолетах иногда нарушаются.

«Речь, в частности, идет о случаях скученности пассажиров в аэропорту в процессе их доставки к самолету», — подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что о сроках возобновления международных полетов станет известно, когда появятся итоги работы «по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории нашей страны».

Ранее в июне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило распоряжение, разрешающее россиянам выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников. По словам премьер-министра, въезд и пересечение российских границ будут разрешены и иностранным гражданам, планировавшим проходить лечение в отечественных клиниках.

В мае МИД РФ призвал россиян временно воздержаться от планирования отпуска за рубежом. Как отметили в ведомстве, туристам стоит учитывать то, что большинство европейских стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ для россиян, и по некоторым из них информация появится только в конце июня.

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