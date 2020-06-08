Путин разрешил возвращать деньги за авиабилеты при пандемии

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам отказываться от поездок или возвращать деньги за билеты в случае чрезвычайной ситуации (ЧС) или при ее угрозе. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает агентство «Прайм».

Как отмечается, закон распространяется на билеты на самолеты, поезда, а также водный транспорт. К ситуациям, при которых россияне смогут вернуть деньги или отказаться от поездок или перелетов, в том числе относится режим повышенной готовности.

Кроме того, президент подписал закон, позволяющий правительству в 2020 и 2021 годах устанавливать особенности компенсаций за туристические поездки, не состоявшиеся из-за введения режима самоизоляции в стране. Он подразумевает принятие дополнительных мер поддержки некоторых отраслей экономики, а также предоставляет кабмину право определять особенности исполнения, изменения или расторжения договора о реализации туристического продукта, заключенного до 31 марта с туроператором или турагентом.

Согласно закону, правительство сможет устанавливать основания, порядок, а также сроки и условия возврата туристам денег за сгоревшие поездки либо предоставления им аналогичного турпродукта. Кроме того, кабмин наделяется правом устанавливать особенности исполнения договора перевозки пассажиров.

Ранее в июне сообщалось, что Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий не возвращать туристам деньги за отмененные туры и бронирования в условиях пандемии коронавируса. Вместо этого организации смогут выдавать россиянам специальные ваучеры на будущие поездки.

Позже стало известно, что идею лишить россиян права вернуть деньги за отмененные поездки раскритиковали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отказались согласовать подготовленный министерством транспорта проект постановления правительства о легализации документов, поскольку в них «не учитываются пассажирские гарантии».

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