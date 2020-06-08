В России массово подешевели билеты на самолет — как и во всем мире, авиакомпании одновременно с ростом объемов пассажиропотока начали снижать тарифы на внутренние авиаперевозки. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, при помощи промотарифов отечественные перевозчики вынуждены стимулировать спрос. «Тарифы авиакомпаний на май и июнь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года», — отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

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По его информации, в мае текущего года средняя загрузка на рейсах по стране составила всего 33-36 процентов. Предполагается, что восстановлению пассажиропотока мешает неопределенность со снятием ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, а также перенос старта сезона на южных курортах России.

При этом известно, что за последнее время вырос объем продаж авиабилетов по внутренним направлениям: если в апреле показатель составлял 10-12 процентов, то спустя месяц он достиг 17 процентов.

26 мая сообщалось, что, предположительно, в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или ниже ее. При этом в июле, по данным специалистов, ожидается рост стоимости билетов на самолет в связи с повышением спроса.

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