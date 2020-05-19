Предсказан рост цен на путешествия по миру после пандемии коронавируса

Цены на путешествия по всему миру могут вырасти после спада пандемии коронавируса и снятия введенных на ее фоне ограничений. Об этом пишет Daily Star.
Так, эксперты предсказывают, что общая стоимость поездки на одного человека вырастет в среднем примерно на 1000 фунтов стерлингов (88,6 тысячи рублей). При этом цены на авиабилеты после отмены запретов могут увеличиться как минимум на 30 процентов.
По мнению специалистов, в первую очередь это связано с новыми требованиями безопасности и санитарно-гигиеническими нормами, которые будут обязаны соблюдать все авиакомпании и объекты размещения.
В частности, значительный объем средств понадобится для реализации мер по социальному дистанцированию в зданиях аэропортов и на курортах, а также для поддержания строгих стандартов чистоты.
16 мая министр транспорта России Евгений Дитрих предположил, что социальное дистанцирование при рассадке в самолетах приведет к существенному повышению цен на билеты. При этом, по его словам, для того чтобы перевозки были рентабельными, борт должен быть заполнен на 72-75 процентов. По этой причине в правительстве считают нецелесообразным введение социальной дистанции в авиалайнерах.