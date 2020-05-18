Опубликованы новые правила путешествий в России в условиях пандемии

Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие правила опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь речь идет о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования. «Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест», — указано в тексте.

Также рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать общие требования — проводить дезинфекцию оборудования, контролировать температуру сотрудников и туристов, обеспечивать их средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами, — и учитывать ограничения по режимам изоляции в регионах.

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16 мая министр транспорта Евгений Дитрих предположил, что социальное дистанцирование при рассадке в самолетах приведет к существенному повышению цен на билеты. При этом, по его словам, для того чтобы перевозки были рентабельными, борт должен быть заполнен на 72-75 процентов. По этой причине в правительстве считают нецелесообразным введение социальной дистанции в авиалайнерах.

О возможной рассадке пассажиров в самолетах с учетом социальной дистанции говорится также в проекте Росавиации по поэтапному снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, документ предполагает, что на первом этапе пассажиров ограничат в перемещении по салону и вызове бортпроводника. Также путешественникам могут запретить входить в самолет в верхней одежде — ее нужно будет упаковать в специальный пакет.

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