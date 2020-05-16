В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии

По итогам 2020 года в России как минимум вдвое могут сократиться авиаперевозки. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС.

По его словам, при оптимистичном сценарии, согласно которому восстановление перелетов может начаться уже в июле, пассажиропоток снизится до 60 миллионов человек. При этом базовый прогноз ведомства подразумевает восстановление полетов осенью. В этом случае в 2020 году будет перевезено всего около 30 миллионов пассажиров, что почти на 100 миллионов ниже прошлогодних показателей.

«Если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года», — заявил министр.

Ранее 16 мая Дитрих заявил, что Минтранс надеется на восстановление внутренних авиаперелетов в июне 2020 года, а международных — в июле. По словам министра, власти хотели бы предоставить россиянам «возможность погреться у теплого моря и набраться витамина Д».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!