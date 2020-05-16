Минтранс раскрыл срок возобновления авиасообщения

Министерство транспорта России надеется на восстановление внутренних авиаперелетов в июне 2020 года, а международных — в июле. Возможный срок возобновления авиасообщения раскрыл глава ведомства Евгений Дитрих, передает «Интерфакс».

«С точки зрения настроения людей, которое мы сейчас наблюдаем, мы видим, что люди в долгой самоизоляции и очень устали. В этой ситуации многие из них очень хотят двигаться, и мы должны предоставить им наши безопасные перевозки», — сказал он. По словам министра, власти хотели бы предоставить россиянам «возможность погреться у теплого моря и набраться витамина Д».

Дитрих добавил, что международные перелеты откроют, если соответствующее разрешение будет получено от правительства. В первую очередь это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в тех странах, «куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира», пояснил он.

Ранее в мае официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова спрогнозировала срок возобновления полетов по миру. По ее словам, если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета. Однако Спивакова отметила, что пока назвать точные сроки возобновления сложно.

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