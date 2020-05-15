В Турции дали прогноз по запуску авиасообщения с Россией

Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией может состояться в конце лета текущего года. Об этом заявил президент ANEX Group Нешет Кочкар, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

По его словам, чартерные программы между странами могут быть запущены уже 1 августа. В то же время, считает эксперт, окончательные прогнозы давать пока преждевременно.

Кочкар подчеркнул, что сезон на российском рынке, вероятнее всего, будет продленным и Турция станет направлением номер один для россиян. «Люди сейчас очень устали. Они приедут в Турцию и зимой, им будет все равно, что нет моря и солнца. Зимой будет много чартеров и много туристов», — заключил он.

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12 мая сообщалось, что Турция введет новые ограничения для иностранных туристов, согласно которым ни один посещающий страну путешественник не сможет въехать в нее без справки об отсутствии коронавируса.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 145 тысяч зараженных, из них более четырех тысяч человек скончались, 104 тысячи — вылечились.

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