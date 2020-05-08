В Турции сочли загадкой сроки возвращения туристов из России

В Турции оценили вероятность возвращения на местные курорты российских туристов после спада пандемии коронавируса. Своим прогнозом поделился председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

По его словам, сроки их прибытия «остаются загадкой» в связи с тем, что Россия в настоящее время переживает «трудные дни» в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В то же время эксперт считает, что, как только страна откроет границы, россияне сразу же восстановят турпоток. «Главное преимущество российского рынка в том, что россияне очень мобильны. Как только все будет нормально, они сразу прыгнут в самолет и приедут на отдых», — пояснил он.

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Эксперт добавил также, что с большей вероятностью первыми в Анталью, с учетом эпидемиологической ситуации в стране и экономических возможностей, вернутся немецкие туристы, а затем британские.

7 мая в Турции обозначили этапы открытия туристической инфраструктуры после спада пандемии коронавируса. Предполагается, что туризм возобновится в стране уже в июне. В первую очередь работу начнут все местные музеи, а также возможным будет проведение культурно-массовых мероприятий под открытым небом.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 134 тысяч зараженных, из них 3,6 тысячи человек скончались, 83 тысячи — вылечились.

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