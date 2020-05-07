Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса

В Турции обозначили этапы открытия туристической инфраструктуры после спада пандемии коронавируса. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Предполагается, что туризм возобновится в стране уже в июне. В первую очередь работу начнут все местные музеи, а также возможным будет проведение культурно-массовых мероприятий под открытым небом. Кроме того, есть вероятность возобновления внутреннего и международного авиасообщения в ряд европейских, азиатских и ближневосточных стран.

Далее запланировано открытие отелей, гостиниц и туристических зон, которые получили сертификаты об отсутствии коронавирусной инфекции, подтверждающие, что среди персонала и посетителей не было заболевших, а в настоящее время на территории соблюдаются все необходимые меры безопасности.

В стране будут функционировать пляжи, условия работы которых соответствуют требованиям соблюдения социальной дистанции, и бассейны с достаточным уровнем содержания хлора в воде. В то же время спа-центры и спортивные залы в грядущем туристическом сезоне будут закрыты.

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Власти Турции прогнозируют, что объекты размещения в стране будущим летом будут заполнены максимум на 60 процентов.

6 мая стало известно, что первые рейсы из Турции в Москву и Санкт-Петербург ожидаются в июле. Согласно плану авиакомпании Turkish Airlines, 60 процентов внутренних перелетов будут осуществляться уже в июне, а к концу месяца может вернуться и часть международных. При этом, как отметил источник агентства в турецкой авиаотрасли, России в плане пока нет.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 129 тысяч зараженных, из них 3,5 тысячи человек скончались, 73,3 тысячи — вылечились.

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