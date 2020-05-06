В Турции раскрыли сроки возобновления рейсов в Москву и Санкт-Петербург

Первые рейсы из Турции в Москву и Санкт-Петербург ожидаются в июле. Об этом в среду, 6 мая, сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

По информации агентства «Прайм», авиакомпания Turkish Airlines раскрыла сроки восстановления полетов после стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Согласно разработанному плану, 60 процентов внутренних перелетов будут осуществляться уже в июне, а к концу месяца может вернуться и часть международных.

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Как отметил источник агентства в турецкой авиаотрасли, России в плане пока нет. Авиасообщение между странами может открыться в июле, первыми станут рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

В июне Turkish Airlines запланировала возобновление полетов в 19 стран, в том числе Германию, Японию, Канаду, Китай, Грузию и Белоруссию. В июле турецкие самолеты будут летать уже в 74 страны, а в августе — в 98 стран.

В авиакомпании подчеркнули, что все планы носят предварительный характер и в них могут быть внесены коррективы с учетом мировой эпидемиологической ситуации, а также решений властей стран, с которыми планируется возобновление авиасообщения.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 129 тысяч зараженных, их них 3,5 тысячи человек скончались, 73,3 тысячи — вылечились.

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