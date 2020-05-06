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Подхватившая коронавирус российская стюардесса раскрыла подробности заражения

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Фото: АГН «Москва»

Российская стюардесса, подхватившая коронавирус, рассказала о том, как едва не вышла на работу из-за неточных анализов. Девушка раскрыла подробности заражения на своей странице в Facebook.

По словам жительницы Новосибирска Таты Волковой, сначала инфекцию подхватила ее мать, но диагноз ей поставили не сразу. 25 апреля женщину госпитализировали с высокой температурой и левосторонней пневмонией. Однако затем пациентку перевели в другую больницу, где ей сделали повторный рентген и отпустили домой с диагнозом ОРВИ.

Дома женщине стало хуже, и дочь решила отвезти ее в частную клинику на компьютерную томографию (КТ). Процедура вывила уже двустороннюю пневмонию с изменениями в легких.

«Пока я вела машину, мама потеряла сознание, у нее остановилось дыхание, губы были сине-черные. К счастью, на светофоре нам встретилась машина скорой помощи, я притащила оттуда врача, которая привела маму в чувство и порекомендовала срочно поехать в ближайшую больницу. Ее забрали, положили, стали лечить», — написала девушка.

В тот же день, отмечает Волкова, ей пришли результаты теста на коронавирус — девушка решила сдать анализ вместе с матерью, когда ту отпустили домой. Они оказались отрицательными, однако стюардесса, настороженная ситуацией в семье, решила не отправляться в рейс, который был запланирован ночью, и взяла отпуск за свой счет.

«Уже через два дня мне позвонили из оперативного штаба с информацией, что мой анализ был не отрицательным, а подозрительным, и теперь находится на перепроверке. А затем со мной связался участковый врач и сказал, что результат положительный и мне следует ждать скорую», — продолжила бортпроводница.

Сейчас девушка находится в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии. Своего врача она увидела только через два дня после госпитализации, осмотреть пациентку пообещали после праздников. «Ситуация понятна, лично для меня не критичная. А вот за маму боязно», — подытожила Волкова.

Ранее бортпроводники американских авиакомпаний раскрыли подробности своего заражения коронавирусом на работе. Некоторые признались, что подхватили инфекцию от пассажиров, возвращавшихся из путешествий, другие — от заболевших коллег.

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