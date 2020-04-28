Опубликованы фото новой «антикоронавирусной» формы стюардесс

Малайзийская авиакомпания AirAsia представила новую форму для сотрудников, разработанную специально на время пандемии коронавируса. Соответствующие фотографии были опубликованы в Instagram, на них обратил внимание Fox News.

На размещенных в сети снимках запечатлены члены экипажа в комбинезонах красного цвета с длинными рукавами и логотипом перевозчика. На бортпроводниках надеты защитные маски, капюшоны и перчатки. Известно, что одежда изготовлена из «дышащего, но прочного» материала.

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По информации портала, униформа уже опробована на вывозном рейсе из Таиланда на Филиппины. Однако в настоящее время неизвестно, станут ли костюмы обязательными для сотрудников на всех рейсах авиакомпании.

Отмечается, что создателем дизайна «антикоронавирусных» комбинезонов для стюардесс стал филиппинский модельер Пуэй Куинонес (Puey Quinones). Проект одобрило Министерство здравоохранения Филиппин.

24 апреля сообщалось, что в сфере пассажирских авиаперевозок после спада пандемии коронавируса прогнозируются масштабные изменения. В первую очередь будущие нововведения затронут процесс регистрации на рейс в аэропорту — по мнению экспертов, он может стать полностью бесконтактным за счет устройств, сканирующих уникальные коды или считывающих голосовые команды.

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