Описано будущее отелей после пандемии коронавируса

Сфера гостиничного бизнеса изменится в будущем после пандемии коронавируса. Об этом пишет Fox News.

Как отмечает издание, некоторые отели уже внедрили ряд нововведений в связи с тем, что размещали в своих номерах медиков, которые контактировали с инфицированными пациентами и были вынуждены жить отдельно от своих семей.

Так, например, процесс регистрации заезда и выезда производится в этих гостиницах исключительно виртуально, лифтом разрешено пользоваться по одному, а при входе каждому клиенту измеряют температуру. Кроме того, гость обязан самостоятельно менять полотенца и постельное белье и оставлять их, как и мусор, в пакетах около двери.

При этом большинство помещений общего пользования — ресторан, бар, тренажерный зал и бассейн — закрыты или предполагают посещение по особому графику, с соблюдением требований социального дистанцирования. После отъезда постояльца тщательная очистка и дезинфекция номера производится, как правило, спустя сутки, а затем комната остается пустой в течение еще трех дней.

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Отмечается, что все указанные меры крайне эффективны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Предполагается, что в дальнейшем они станут основой для новых стандартов безопасности в отелях по всему миру.

21 апреля сообщалось, что турецкие отельеры не станут отказываться в будущем от системы «все включено» или «шведский стол», несмотря на пандемию коронавируса. В то же время шеф-повар отельной цепочки Iberostar Мигель Миллера заявил, что гостиницам все же предстоит пересмотреть некоторые свои стандарты — например, ограничить вместимость столов в ресторанах (максимум пять-шесть человек) и расставить их на безопасном друг от друга расстоянии.

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