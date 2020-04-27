Предсказано исчезновение шведского стола в отелях после пандемии коронавируса

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой предсказал исчезновение шведских столов и любых других открытых буфетов в отелях после пандемии коронавируса. Его слова приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь, как уточнил Эрсой, постояльцев будут обслуживать по комплексному меню и стандартам, более похожим на сервис «а-ля-карт», в то время как самообслуживание гостей останется в прошлом.

Кроме того, министр предположил, что в ресторанах гостиниц из-за правил социального дистанцирования станет меньше столов. Также подобная участь может постигнуть и пляжи, где сократят количество лежаков и введут отдых по принципу зонирования для семей.

Вдобавок турецкий министр заявил, что если пандемия коронавируса в Турции и в мире пойдет на спад, то сперва в конце мая откроются отели с «сертификатами здоровья» и запустится внутреннее транспортное сообщение, включая авиарейсы.

На втором этапе, по его прогнозам, Турция разрешит авиасообщение с теми странами, где не будет выявлено новых случаев заражения COVID-19. Эрсой уточнил, что начала иностранного туризма можно ожидать к концу августа.

Ранее в апреле председатель правления группы Rixos Hotels Феттах Таминджи заявил, что турецкие отельеры не станут отказываться в будущем от системы «все включено» или «шведский стол», несмотря на пандемию коронавируса. По его мнению, нормы гигиены в пятизвездочных отелях, работающих по концепции all inclusive, находятся на самом высоком уровне.

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