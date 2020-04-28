Предсказан обязательный карантин для вернувшихся из-за границы после пандемии

Карантинные меры для вернувшихся из-за границы туристов, принятые властями во избежание распространения коронавирусной инфекции, могут стать обязательными в ряде стран после спада пандемии. Об этом пишет Express.

Предсказывается, что всех прибывающих из-за рубежа граждан обяжут заполнять специальные документы с подробной информацией о текущем состоянии их здоровья, а также в течение определенного времени соблюдать карантин. Кроме того, компетентным службам будет разрешено проводить выборочные проверки путешественников и в случае выявления нарушений выписывать крупные штрафы.

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Считается, что таким образом удастся свести к минимуму риск распространения инфекции и возникновения так называемой «второй волны». Как отмечает издание, в настоящее время подобные решение уже приняли в Японии, Гонконге, Германии, Австралии и Новой Зеландии. Также данную инициативу рассматривают власти Великобритании.

24 апреля сообщалось, что в сфере пассажирских авиаперевозок после спада пандемии коронавируса прогнозируются масштабные изменения. В первую очередь будущие нововведения затронут процесс регистрации на рейс в аэропорту — по мнению экспертов, он может стать полностью бесконтактным за счет устройств, сканирующих уникальные коды или считывающих голосовые команды.

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