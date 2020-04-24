Описаны будущие изменения в авиаперелетах после пандемии коронавируса

В сфере пассажирских авиаперевозок после спада пандемии коронавируса прогнозируются масштабные изменения. Их описало консалтинговое агентство SimpliFlying, на отчет обратил внимание портал Travel Daily News.

В первую очередь будущие нововведения затронут процесс регистрации на рейс в аэропорту — по мнению экспертов, он может стать полностью бесконтактным за счет устройств, сканирующих уникальные коды или считывающих голосовые команды. Кроме того, не исключено появление специальных аппаратов при предполетном досмотре — например, тепловых сканеров или «коридоров» для дезинфекции, в том числе для багажа.

Изменения также коснутся пребывания на борту — так, члены экипажа начнут оставлять карманы впереди стоящих кресел пустыми, будут выдавать пассажирам антибактериальные средства и меню в цифровом формате, а также проводить отдельный инструктаж, посвященный санитарным нормам.

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В целом же предполагается, что авиапассажиров в ходе пребывания в аэропорту и самолете обяжут носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, их состояние здоровья будет тщательно проверяться, в том числе при помощи биосканеров, и в случае выявления каких-либо отклонений путешественникам может быть отказано в перелете.

«Число пассажиров, готовых вернуться к регулярным авиаперелетам, будет напрямую зависеть от их уверенности в том, что на борту воздушного судна они не столкнутся с инфицированными попутчиками», — отметил гендиректор SimpliFlying Шашанк Нигам (Shashank Nigam).

20 апреля сообщалось, что авиационные эксперты предсказали исчезновение больших пассажирских самолетов в будущем из-за пандемии коронавируса. По мнению специалистов, после стабилизации ситуации авиакомпании с большой вероятностью перейдут на самолеты меньшего размера.

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