Снимки работающих во время пандемии коронавируса стюардесс ужаснули сеть

Снимки бортпроводников, которые работают почти каждый день во время пандемии коронавируса, вызвали сочувствие пользователей сети и ужаснули их. Фотографии появились в Instagram-аккаунте одной из стюардесс авиакомпании Alaska Airlines.

На кадрах 33-летней Молли Чомы (Molly Choma) запечатлены члены экипажа в респираторных масках и резиновых перчатках. Некоторые из них позируют в салонах самолетов, другие — в зале ожидания в аэропорту. «Теперь, когда мы обязаны носить маски на лице, мы пытаемся понять, как подарить через них добрую улыбку. Какие идеи?» — подписала одну из последних публикаций Чома.

Подписчики стюардессы бросились сочувствовать тому, что сотрудникам авиакомпаний по-прежнему приходится выходить на работу. «Это ужасно. Бедные леди выглядят такими уставшими и измотанными», «Как же это страшно! Почему люди продолжают покупать билеты на самолеты? Это так несправедливо», «Позор вам, люди! Посмотрите на этих измученных девушек. Сил вам», «Мое сердце с вами в эти трудных для всех нас времена», — писали они.

Ранее в апреле Молли Чома, работающая каждый день во время пандемии коронавируса, рассказала о своем долге перед пассажирами и отметила, что ее профессия всегда была связана с рисками. Кроме того, бортпроводница уточнила, что большинство пассажиров продолжают летать самолетами не потому, что им этого хочется, а в случае крайней необходимости.

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