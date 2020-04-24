Пассажирка сняла переполненный туристами во время пандемии лайнер и ужаснулась

Жительница Манхеттена, летевшая из Майами в Нью-Йорк авиакомпанией American Airlines, пришла в ужас из-за переполненного туристами самолета во время пандемии коронавируса. Ее историю и снимки публикует News.com.au.

42-летняя Энджи Вонг (Angie Wong) сфотографировала салон авиалайнера, в котором каждое кресло было занято пассажирами, сидящими близко друг к другу. По словам американки, большинство попутчиков не носили респираторные маски и перчатки.

Кроме того, она уточнила, что в аэропорту Майами сотрудники следили за соблюдением правил дистанцирования среди пассажиров, однако на борту лайнера никто об этом не беспокоился. «Стюардесса сказала, что они ничего не могут сделать, и лишь предложила мне зарегистрироваться на другой рейс», — пояснила Вонг, добавив, что даже пилот извинился перед туристами за стесненные условия.

Пассажирка также пожаловалось на то, что работники American Airlines не проверяли температуру путешественников. «Мы все учимся приспосабливаться к новым социальным нормам, но компании все еще работают в старой парадигме, хотя им стоит подумать об общественной безопасности. Перевозчики должны ввести временные правила, которые предполагают обязательное социальное дистанцирование и ношение масок», — отметила Вонг.

Ранее в апреле другой пассажир поделился снимком переполненного туристами самолета, летевшего из Таунсвилла в Брисбен (Австралия) во время пандемии коронавируса. На снимке показан салон авиалайнера компании Qantas, в котором каждое кресло занято путешественниками, сидящими близко друг к другу без респираторных масок на лице.

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