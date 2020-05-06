Турецкие отели введут новые ограничения для туристов из-за коронавируса

Турецкие отели введут ряд ограничений во время работы в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Sabah.

Согласно новым правилам, летом 2020 года гостиницы могут быть заполнены максимум на 60 процентов. При заселении у туристов будут измерять температуру и выдавать им медицинские маски. Всех, у кого проявятся признаки заболевания, разместят в специально отведенной карантинной зоне.

Кроме того, в каждом отеле участится уборка, включая дезинфекцию дверных ручек и поверхностей, а номера останутся пустыми в течение 12 часов после выселения гостей.

Отдельные меры примут в местах общественного питания: в столовых временно не будет шведского стола (в отелях, где действует система «все включено», продукты разместят за стеклянной перегородкой), а кофемашины и автоматы с напитками станут недоступны для общего пользования. Количество людей в помещении во время завтраков, обедов и ужинов будет ограничено, а столики будет разделять полутораметровая дистанция.

Также в отелях закроются SPA-центры и фитнес-залы, а на пляжах будет соблюдаться обязательная социальная дистанция.

Ранее сообщалось, что Турция разработала план по восстановлению международных полетов. В конце июня страна планирует возобновить авиасообщение с 19 государствами, в том числе, Германией, Японией, Канадой, Китаем, Грузией и Белоруссией. Рейсы в Россию ожидаются в июле.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 129 тысяч зараженных коронавирусом, их них 3,5 тысячи человек скончались, 73,3 тысячи — вылечились.

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