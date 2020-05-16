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Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Социальное дистанцирование при рассадке в самолетах приведет к существенному повышению цен на билеты. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает РИА Новости.

«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — отметил он.

При этом, по словам Дитриха, для того, чтобы перевозки были рентабельными, борт должен быть заполнен на 72-75 процентов. По этой причине, в правительстве считают нецелесообразным введение социальной дистанции в самолетах.

Также он заявил, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при использовании всеми пассажирами масок и перчаток риск заразиться коронавирусом сводится к минимуму.

Ранее 16 мая Дитрих заявил, что Минтранс надеется на восстановление внутренних авиаперелетов в июне 2020 года, а международных — в июле. По словам министра, власти хотели бы предоставить россиянам «возможность погреться у теплого моря и набраться витамина Д».

О возможной рассадке пассажиров в самолетах с учетом социальной дистанции говорится в проекте Росавиации по поэтапному снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, документ предполагает, что на первом этапе пассажиров ограничат в перемещении по салону и вызове бортпроводника. Также пассажирам могут запретить входить в самолет в верхней одежде — ее нужно будет упаковать в специальный пакет.

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