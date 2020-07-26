Выгуливавшая больного ребенка на «поводке» россиянка объяснилась

Жительница Красноярска Варвара Пономарева, затравленная после видеоролика ее прогулки с больным сыном, на котором пользователи увидели поводок, объяснилась. Об этом сообщает портал 45.ru.

По словам женщины, видео было снято, когда она шла домой с пенсионером и мальчиком. Она пояснила, что у полуслепого пожилого мужчины тяжелая форма болезни Альцгеймера, а ребенок же не может говорить и не понимает, когда к нему обращаются, а также не осознает опасности.

«Если он убежит, я его догоню, но для того, чтобы догнать, мне сначала нужно было бы оставить полуслепого и не понимающего окружающего мира дедушку одного на улице», — сказала Пономарева. Она также добавила, что это вынужденная безопасность.

Ранее женщина объяснила, что никакого поводка не было и нет, а страдающему низкофункциональным аутизмом мальчику врачи рекомендовали носить специальный браслет. Он оставляет ребенку свободу движения и не дает нанести себе вред, пояснила героиня ролика.

Ролик вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. «Ладно, что не за шею прицепила», — говорится в одном из комментариев. «Суровый Курган! Впервые вижу, как детей водят на поводке», — рассказала автор видеозаписи в комментарии 45.RU.