Выгуливающую больного ребенка на «поводке» россиянку затравили

на поводке

Жительница Красноярска Варвара Пономарева пожаловалась на травлю после видеоролика ее прогулки с больным сыном, на котором пользователи увидели поводок. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в субботу, 25 июля.

Женщина объяснила, что никакого поводка не было и нет, а страдающему низкофункциональным аутизмом мальчику врачи рекомендовали носить специальный браслет. Он оставляет ребенку свободу движения и не дает нанести себе вред, пояснила героиня ролика.

«Я выдерживаю прессинг на почте, в поликлинике, в любой очереди и замкнутом помещении, где мне люди, увидевшие сына несколько секунд назад, мгновенно ставят диагноз "пацан здоров, мать — волчица". Не дай вам Бог сойти с ума или попасть в такие же жернова, как я», — сказала она.

По ее словам, в Курган, где была сделана видеозапись, они приехали повидаться с родственниками. Россиянка рассказала, что во время прогулки с больными сыном и дедушкой кто-то бросил в них камень.

«Хорошо, под колено мне попал, а не сынишке в голову и не дедуле. Люди злы, но что тут сделаешь», — отметила она.

Ролик вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. «Ладно, что не за шею прицепила», — говорится в одном из комментариев. «Суровый Курган! Впервые вижу, как детей водят на поводке», — рассказала автор видеозаписи в комментарии 45.RU.